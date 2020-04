Goic: “No pagar los sueldos de estatales durante la cuarentena es casi criminal”

Tatiana Goic, diputada provincial por el Frente de Todos, manifestó a La Posta Comodorense Radio que desde el bloque de legisladores le enviarán una nota al gobernador Mariano Arcioni exigiendo el pago salarial de los estatales y la instrumentación de un cronograma de cancelación de los sueldos.

“En la semana escuchamos declaraciones del gobernador donde se hablaba de darles 10 mil pesos de extensión en la tarjeta de crédito a modo de adelanto a los estatales, aunque no se puede hablar de adelanto porque se les debe hasta dos meses en algunos casos”, enfatizó Goic.

La legisladora justicialista agregó que “Lo que nos preocupa es que esta situación va a seguir profundizando el endeudamiento de los estatales, en algo que vienen atravesando desde hace casi dos años; pero también que no se paguen los sueldos en medio de la cuarentena es casi criminal”.

Posteriormente indicó que “En este tema se han sobrepasado todos los límites, la gente la esta pasando muy mal”, enfatizó la legisladora y a manera de ejemplo relató que “hablé con mi tía que es docente y me decía que no tenía para comer y esa es la situación que están pasando los estatales, se están ayudando entre ellos para poder pasarse comida”.

Goic admitió que la nota no es el mejor mecanismo de reclamo al Poder Ejecutivo, pero adujo que “Es la única herramienta con la que contamos es enviarle esta carta al gobernador, obvio que nos gustaría estar sesionando y presentar las cosas de otra manera; pero frente a la profundidad del problema optamos por este mecanismo que no sabemos qué peso tendrá y aunque sea vamos a visibilizar estos problemas”.

Finalmente, la diputada Goic sostuvo que “Nos hicieron naturalizar en todo este tiempo el atraso permanente en el pago de los sueldos y ya se les debe dos meses a los estatales, y el gobernador plantea las cosas como que hay que agradecerle que no echa a nadie y que paga como puede. Sabemos que no van a regularizar la situación pero ni siquiera tienen un cronograma de pago”.

La nota