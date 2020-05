Goic: ¿La sesión se suspende por una cuestión política o sanitaria?

La diputada provincial Tatiana Goic (PJ-Frente de Todos emitió un duro comunicado donde se pregunta si la sesión que debía realizarse mañana miércoles 6 de mayo fue suspendida por una cuestión de índole política o por razones sanitarias y sostuvo que el Poder Ejecutivo intenta cerrar la Legislatura provincial y censurar el debate.

La diputada perteneciente al Partido de la Cultura, la Educacion y el Trabajo (CET) también se mostró preocupada por la reactivación comercial en la ciudad de Trelew donde en los últimos días se detectaron dos casos de Covid-19.

“A pesar de haber sido confirmado dos casos positivos de coronavirus en la ciudad de Trelew, y con el agravante de no haber localizado aun al paciente cero, la actividad comercial e industrial avanza a la reactivación y la apertura. Siempre siguiendo protocolos de actuación aprobados por el Ministerio de Salud de la Provincia” sostuvo Goic.

La diputada provincial se mostró sorprendida que “desde el Ministerio de Salud se aconseje a la Legislatura Provincial, 48 horas antes de la sesión prevista para el día 6 de Mayo, suspender la sesión y avanzar con sesiones en modalidad virtual no presencial” y remarcó la contradicción de esta medida en relación con la reactivación comercial en Trelew.

“Existe una flagrante contradicción entre la apertura de actividades económicas con protocolos sanitarios de actuación aprobados por ese ministerio (de Salud), y la reciente recomendación de no sesionar comunicada a esta Legislatura. Máxime teniendo en cuenta que otros cuerpos deliberativos de nuestra provincia vienen sesionando sin ningún tipo de reparo por parte de ese ministerio” expresó en su comunicado la diputada Goic.

A raíz de esto Goic consideró que la suspensión de la sesión del miércoles 6 “configura un nuevo intento del Poder Ejecutivo de frenar el debate legislativo a dos meses de la última sesión ordinaria” con la intención de “mantener cerrada la Legislatura Provincial, acallar voces, y censurar el debate”.