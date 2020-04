Goic consideró que el ingreso de 300 vehículos sin control “no fue un error”

“Se abrió una ventana que hizo que ingresaran sin control más de 300 vehículos por la frontera, en la ruta 40”. Así, el gobernador Mariano Arcioni cuestionó la decisión de la jueza Mirta Moreno de derogar las resoluciones del ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, y estableciendo que Chubut debía adherir a lo dispuesto por Nación para cumplir los protocolos de la cuarentena para prevenir el avance del coronavirus. En este sentido, la diputada del Frente de Todos Tatiana Goic envió un nota al gobernador exigiendo que explique por qué no se aplicaron las medidas de precaución y los protocolos estipulados en la normativa nacional y que habrían provocado el ingreso sin control de todos esos vehículos.

En diálogo con La Posta Comodorense, la legisladora cuestionó que “en ningún momento y en ninguna cabeza cabe entender que podes dejar de custodiar la ruta o la cuarentena. Nosotros pedimos que aclare por qué dice que hay una ventana. Yo como ventana entiendo que se liberó la zona y que hubo un tiempo que no se controló y que pasó la gente sin control. Hoy, si los dichos son textuales, no sabemos cuál es la situación en la que está la provincia”.

Goic también criticó que Arcioni no ha contestado ninguno de los pedidos de informes que se le han realizado. “El gobernador no ha contestado ninguno de los pedidos de informes que hemos hecho. Esto lo venimos cuestionando porque no hay voluntad de trabajar en conjunto. La Legislatura está cerrada antes de la cuarentena porque no le pagaron a la gente. La democracia en Chubut es prácticamente una caja vacía porque gobiernan por DNU sin oposición de los bloques. Usamos todas las herramientas que tenemos porque es preocupante la situación de Chubut. Se puso en riesgo a Salud Pública. Se tiró por la borda todo lo que se hizo durante la cuarentena”, aseveró.

“A mí me resulta poco un difícil que haya sido un error (por el ingreso de 300 vehículos sin control). Lo digo con todo respeto. Hay episodios donde se vieron implicados diferentes funcionarios del gobierno. Yo recuerdo la liberación de la ruta 3 y 26 que fue un desalojo violento de los docentes donde estuvo involucrado Massoni. Como también otros hechos más que sucedieron donde uno suponía que tenían que tener el control de la población y fue un desmán. Me resulta difícil creer que esto fue un error”, sentenció.

