Glinski: “Necesitamos legisladores nacionales que potencien Chubut”

Jose Glinski , precandidato a diputado nacional por Unión por la Patria, comentó a LU4 que “Venimos de arrastre de la campaña provincial y ahora estamos en tramo final organizativo, cuidando y atendiendo a nuestros fiscales; metiéndole a fondo con el último tramo de la campaña”.

El actual titular de la Policía Aeroportuaria agregó que “Tuvimos una campaña muy de candidatos y ahora estamos en una campaña muy de ideas y perspectivas de país. Tenemos que llevar ese mensaje porque estamos discutiendo dos modelos de país y no podemos volver con quienes nos trajeron al FMI, para eso tenemos a la persona indicada como lo es Sergio Massa, porque tiene la templanza para encarar temas muy complejos como la deuda que nos dejó Macri”.

Asimismo resaltó que “Con la perspectiva de que los dólares que necesitan vengan del sector energético con Vaca Muerta y las alternativas, para eso Chubut tiene que cumplir un rol importante discutiendo esos temas que terminen redundando para nuestra gente; por eso necesitamos legisladores participando activamente en estos temas centrales”.

Por último subrayó que “Más allá que tenemos una interna con Juan Grabois, para mí Massa es la persona indicada para los próximos cuatro años; pero además es el mejor candidato de todos los propuestos por sus capacidades de gestión. Juan es un hombre cercano al Papa Francisco, pero me parece que no esta preparado para enfrentar los desafíos que tiene Argentina”.