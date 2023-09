Glinski: “Los que quieran privatizar YPF o Aerolíneas deben votar a Milei o Bullrrich”

El candidato a diputado nacional por Unión por la Patria, José Glinski, manifestó a LU4 con vistas al comicio del 22 de octubre que “A medida que nos acercamos a las elecciones las cosas cada vez quedan más claras y ya no trata del peronismo solamente sino de los derechos mas esenciales para el conjunto de la sociedad, como la educación pública. Las políticas de Memoria, verdad y justicia no son propiedad de ningún partido porque fue Alfonsín el que las inicio desde la recuperación democrática”.

El candidato sostuvo que “Hoy hay un candidato como Milei que lleva a Villarroel como vicepresidenta que es una negacionista, que niega la historia y se burla de las sagradas madres y abuelas de Plaza de Mayo”.

En ese mismo sentido remarcó que “En el voto a Milei hay que reconocer que hay un tirón de orejas a la política y un enojo. Hay una crítica por cierta desconexión de la política con la gente de a pie. No nos podemos hacer los boludos con lo que no esta diciendo con este voto”, afirmó.

Finalmente resaltó que “Yo no voy a votar la privatización de YPF o de Aerolíneas, los quieran eso que voten a Milei y Treffinger o la de Patricia Bullrich y “Loma” Avila. Quien quiera defender a la Patagonia y la necesidad de un Estado presente debe votar a Sergio Massa, más allá que a veces las cosas no nos salen bien porque no nos gusta la inflación u otros temas sin solucionar”, concluyó.