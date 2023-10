Glinski: ‘Fuimos la única fuerza que creció, con la fuerte propuesta de Sergio Massa»

El candidato a diputado nacional de Unión por la Patria José Glinski brindó declaraciones en una rueda de prensa en el Centro de Computos instalado en Comodoro Rivadavia. «Estamos muy contentos, fuimos la única fuerza política que creció desde las PASO a estas elecciones generales en Chubut, estamos cargando datos calculamos que incrementamos unos 8 puntos, muy parejos con respecto a la Libertad Avanza».

En este sentido dijo: «entendimos e interpretamos el mensaje de Sergio Massa pudimos caminar toda la provincia, casi en soledad porque nuestros contrincantes no solo no caminaron sino que no dieron discusiones ni debates públicos, eso la gente lo valoró, hicimos una campaña muy austera. En la Comarca hicimos una elección increible arriba del 50 por ciento de los votos, ganamos Esquel que era un lugar que se nos presentaba esquivo».