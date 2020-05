Gimnasios de deportes de contacto darán clases de 45 minutos

Las salas de entrenamiento serán los últimos recintos en abrir sus puertas debido a las medidas que se mantienen para impedir el avance del coronavirus. Es por eso que cinco profesores armaron un protocolo para tener listo cuando la Municipalidad dé el visto bueno para que los centros de entrenamiento puedan reabrir sus puertas.

En el documento queda establecido que solo se realizará un trabajo funcional respetando la distancia de un metro y medio por cada persona por lo que no se podrán llevar a cabo tareas de sparring y manopleo. Esto generará que la cantidad de alumnos y horas de práctica disminuyan. Es que antes de la COVID-19 se solían dar clases de dos horas para 50 alumnos. Ahora, según el protocolo entregado, se realizarán turnos de 45 minutos para no más de 7 practicantes dependiendo el espacio físico del gimnasio. Y los profesores se tomarán 15 minutos para reacondicionar, limpiar y desinfectar los espacios para el próximo turno.

También se implementará un estricto manual sanitario para los alumnos. Deberán usar barbijo hasta llegar al gimnasio y deberán lavarse las manos antes de ingresar y después de entrena, entre otros cuidados. Se instalará cartelería para recordar las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud de la Nación para evitar el contagio del coronavirus.

“No todos los gimnasios tienen la misma medida entonces armamos un protocolo general para que puedan funcionar todos los gimnasios. El lavado de manos y cartelería serán pilares como también el uso del barbijo. Es todo un cambio”, sostuvo Marcos Antileo, profesor de deportes de contacto y Licenciado en Seguridad e Higiene, quien participó del armado del protocolo.

El profesor también se mostró preocupado por la difícil situación que atraviesan los profesores deportivos ya que muchos no tienen otra fuente de ingreso. “Está corriendo el alquiler, los impuestos y los papeles de la AFIP. Muchos no tienen otra fuente de ingreso y el gimnasio es todo lo que tienen. Si comparamos, estamos como muchos comercios de Comodoro”, advirtió.

El documento fue enviado por mail al Ente Comodoro Deportes y se espera que las autoridades lo evalúen en los próximos días.

Foto: radiofónica