Gimnasia se impuso como visitante contra Oberá

El «Mens sana» mostró un grandísimo nivel en Misiones para quedarse con el triunfo por 85 a 64. El máximo anotador del equipo fue Agustín Barreiro con 16 puntos y le siguió Yoanki Mencia con 14. En el local, Charles Mitchell convirtió 16 unidades y Jonatan Torresi y Xavier Carreras Peguero 12.

El inicio del encuentro tuvo a Gimnasia muy enfocado y logrando una rápida ventaja con un parcial de 9 a 2, todo esto debido a la gran defensa impuesta frente al local que poco pudo hacer en los primeros minutos y una mejor eficacia en los lanzamientos. Posteriormente, la visita continuó mostrando su solidez en el marcaje, pero fallando a la hora de convertir por irregularidades en los tiros. Sin embargo, el conjunto misionero siguió abajo en el marcador por poco. Con 01:10 por finalizar el primer periodo, Oberá se puso al frente por la mínima y la gran labor defensiva surtió efecto para bloquear al «Verde» en su avance en el resultado. No obstante, Gimnasia pudo concluir los 10 iniciales por 19 a 14 tras un varios minutos sin poder convertir.

El reinicio del segundo cuarto tuvo al equipo patagónico mejor posicionado en ataque y con mejor efectividad a diferencia del periodo previo, logrando así sacar una máxima de 10 de ventaja y empujando a que el entrenador Fabio Demti solicite minuto técnico en la mesa de control. El conjunto comodorense supo cubrir bien la zona pintada y el perímetro, algo que Oberá en ningún momento pudo contrarrestar y tal es así que, a pesar de que la visita se fue por 11 arriba, Martín Villagrán solicitó tiempo muerto en busca de finalizar la primera mitad de la noche sin errores para que el rival se acerque. Sobre el cierre, Nicolás de los Santos fue expulsado por arrojarle el balón a Sebastián Orresta luego de que el base visitante, en su acción defensiva, le bloqueara la chance de tirar desde la línea de tres. El primer tiempo se lo quedó Gimnasia con un resultado parcial 28- 40.

El inicio del tercer cuarto, Oberá se puso a cuatro unidades de diferencia logrando un parcial de 8 a 0 ante un Gimnasia que no mostró hasta ese entonces la misma cara que en el primer tiempo. Tras unos momentos de baja, el Verde volvió a meterse en el juego para afirmarse 50 a 38 con 04:47 por jugar y dejar opacado el esfuerzo hecho por el local. El dominio en esta nueva parte fue total para los de Comodoro cerrando el tercer cuarto 62 a 48.

Sobre el inicio de la última parte, el elenco patagónico comenzó seguro una vez más para continuar estirando la ventaja en el marcador. Oberá no se rindió y avanzó yendo en busca del descuento Lo cierto es que el «Mens sana» no bajó su rendimiento y cosechó la tercera victoria como visitante con un resultado final 64- 85.

Síntesis:

Gimnasia: Tyrone White 13, Yoanki Mencia 14, Iván Gramajo 8, Sebastián Orresta 9, Gerard De Vaughn 12 (FI). Ramiro Stehli 0, Xavier Reyes 0, Agustín Barreiro 16, Wayne Martin Junior 6, Guido Mariani 0, Facundo Vázquez 7. Entrenador: Martín Villagrán.

Oberá: Charles Mitchell 16, Nicolás de los Santos 2, Jonathan Maldonado 10, Justin Tuoyo 3, Xavier Peguero Carreras 12 (FI). Francisco Tarnowyk 0, Alejo Azpilicueta 0, Nicolás Quiroga 0, Matías Sandes 5, Santiago Konaszuk 2, Gastón Córdoba 2, Jonatan Torresi 12. Entrenador: Fabio Demti.

Parciales: 14-19 / 14-21 (28-40) / 20-22 (48-62) / 16-23 (64-85).

Árbitros: Oscar Brítez, Nicolás D’anna y Gustavo D’anna.

Estadio: Luis Augusto Derna (Oberá, Misiones).

Foto de archivo