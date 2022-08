Gil: “La asunción de Massa busca satisfacer al establishment”

Jorge Gil, economista y profesor universitario, manifestó a LU4 que “Sergio Massa pertenece a una escuela de la política que cree que viene a poner orden en la sociedad y ve a la economía como un instrumento del orden social, porque si satisface os requerimientos sociales permite que haya orden y eso se traduce en estabilidad”.

En ese sentido agregó que “El Gobierno nacional se ha inclinado por mantener como criterio de orden social el establishment socioeconómico previo al desorden de las cuentas públicas y por ese motivo presenta un plan de estabilización, buscando reestablecer las reservas del Banco Central para permitir un atemperamiento de la inflación permanente”.

Para Gil, “Es netamente un plan de estabilización financiera y no que tenga un objetivo de al restablecimiento de la actividad social o de la producción, sino que básicamente busca obtener fondos externos que permitan aumentar las reservas del Banco Central”.

Luego subrayó que “Lo que paso antes de la asunción de Massa fue que el establishment dijo aquí estoy y quiero que me garanticen el orden. No hay ningún tipo de política económica que beneficie al pueblo, sino una política económica adecuada el establishment financiero y agrícola-industrial para detener la inflación en una visión netamente monetarista; que no advierte que la inflación la causan aquellos con los que esta cerrando filas y eso puede generar una contradicción y una dificultad política”.