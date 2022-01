Gestapo macrista: “El gobierno de Macri fue el que más violó la ley desde 1983”

Jorge Elbaum, sociólogo y periodista, manifestó a LU4 su repudio y conceptualización de la Gestapo macrista contra dirigentes sindicales, adjudicándole al anterior gobierno la responsabilidad política y la necesidad de castigo judicial.

“Cuando alguien como el ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dice que le gustaría tener una Gestapo, es porque no le genera una sensación vomitiva sino por el contrario le genera admiración”, relató.

“La Gestapo era parte de la SS y de la policía de inteligencia del gobierno Nazi que se encargaba de la persecución y tortura de los opositores, por eso que alguien se le ocurra ansiar la tenencia de una Gestapo habla a las claras del tipo de políticos que tuvo la ex gobernadora”, agregó.

Para el sociólogo, “Otro elemento clave es que no fue una situación casual sino parte del pensamiento estructural que tiene la derecha de nuestro país y que hoy tiene la bandería de Juntos por el Cambio, mostrando admiración por el espionaje, hacer inteligencia y violar la ley como ningún otro gobierno desde 1983 hasta la actualidad”.

En ese marco indicó que “Cuando se mira esto sin subjetividades políticas se observa que esta todo podrido y tiene un nivel de violencia simbólica y política que amerita que estos sujetos sean juzgados y condenados con las penas más altas”.