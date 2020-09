Gastronómicos advierte que “se pudre todo”

“El sector esta cualquier punto de vista se encuentra en una situación crítica, por una pérdida de poder adquisitivo, la baja salarios y la baja de la actividad hotelera a menos del 10% y el efecto que tienen las restricciones en el ámbito gastronómico donde no cayó muy bien la medida de tener que cerrar a las 21 horas”, comentó.

El dirigente de UTHGRA enfatizó que “Las autoridades que toman este tipo de medidas tiene que evaluar las consecuencias de sus decisiones porque hoy la sensación es que se pudre todo porque no se puede vivir así, quién nos va a mantener, los laburantes necesitamos trabajar para vivir”.

Respecto de la destrucción de empleo, indicó que “En Comodoro hemos tenido una pérdida de 250 a 300 puestos de trabajo, no son despidos oficiales porque no se puede despedir, pero en algunos casos las patronales hicieron acuerdos con los trabajadores para pagar menos de lo que correspondía. Con esa plata mucha gente agarró lo que le deban para hacer un pequeño emprendimiento para rebuscárselas”.

Cembellin explicó que “Oficialmente no recibimos ninguna notificación de quebranto, pero hemos escuchado que hubo empresas que cerraron y ahora estarían proyectando volver a abrir y recontratar al personal sin antigüedad. Llegado el momento nos sentaremos como entidad sindical para hablar del pasado y del presente de cada caso”.

