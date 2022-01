Gandón le respondió a Sastre y advirtió sobre los problemas para contener al incendio

Fabián Gandón, intendente de Puerto Pirámides, relató a LU4 producto de los fuertes vientos se han complicado las tareas de contención de los diferentes focos de incendio existentes en la zona de Península de Valdés.

“Hay diferentes focos que tienen distintos inicios y se iniciaron en proximidades de la Ruta 3, en inmediaciones del Parque Eólico Norte y se fueron de madres, sin que podamos darle contención e ingresando en la zona de contención de Península de Valdés”, comentó.

Luego agregó que “Con Vialidad Provincial, Defensa Civil y los Bomberos se realizaron los cortafuegos correspondientes, pero en la zona del istmo Florentino Ameghino, que es la zona más estrecha de la península, se intenta contener los incendios aunque el viento los hace rotar y genera una situación tremendamente incierta”.

También sostuvo que “Los aviones hidrantes pudieron solamente sobrevolar la zona, pero por el viento no han podido realizar las tareas necesarios; no obstante igual son aviones de pequeño porte y no los que realmente se necesitan para contener la situación”.

Respuesta a Sastre

El intendente de Puerto Pirámides cargó duramente contra el vicegobernador Ricardo Sastre, quien había expresado críticas ante la presunta «falta de gestión» por parte del Jefe Comunal de la villa balnearia, ante los incendios que arrasaron con más de 90 mil hectáreas en el Área Protegida Península Valdés.

En tal sentido, Gandón expresó que «parecería ser que para algunas figuras políticas, la campaña nunca terminó: hoy tenemos 90 mil hectáreas incendiadas y una situación apremiante para miles de vecinos de la zona, no es momento de sacarse una foto recibiendo un avión hidrante gestionado por alguien más, y acusar al resto de ‘falta de gestión» y recalcó que «hay que gobernar de cara a los vecinos y al lado del vecino, no a través de gacetillas; en definitiva, la realidad mata cualquier relato».

Gandón expresó que “llevamos nuestros pedidos y necesidades al Gobierno Nacional porque no tuvimos respuesta alguna del Provincial, y los medios nacionales se interesaron en la situación que atravesamos como Pueblo que es Patrimonio de la Humanidad, no a través de pautas publicitarias” y lamentó que “este ataque, en medio de una crisis ígnea, parece más una represalia por haberme opuesto, como Intendente, a la zonificación minera, haciéndome eco no solo de mi postura personal frente al proyecto, sino de la voz de todos nuestros vecinos y vecinas”.

“El vicegobernador jamás me llamó para preguntarme qué necesitábamos en Pirámides, como así tampoco lo hizo el intendente de Puerto Madryn para coordinar acciones en conjunto. Pero sí parecen haber tenido tiempo para criticar de manera gratuita y sin sentido”, manifestó, añadiendo que “es una pena que se esfuercen por obtener rédito político de una tragedia: esa es la política que no queremos más; los piramidenses no somos tontos ni comemos vidrio, sabemos lo que hacen”.

Asimismo, el Jefe Municipal de la localidad turística señaló que «la situación de los servicios públicos en Puerto Pirámides no es propia de esta gestión sino histórica, pero como funcionarios públicos que somos, recogimos este guante desde el inicio y nos comprometimos -y lo seguimos haciendo- a gestionar ante los organismos provinciales y nacionales correspondientes, para que nuestro Pueblo tenga la calidad de vida que merece» y concluyó que «parecería que al vicegobernador le molestó que lleváramos nuestro reclamo a la televisión nacional, espacio que bien supo recorrer cuando se encontraba en plena campaña, hasta ganar las elecciones: la falta de respuesta a nuestros reclamos también es una falta de gestión de su parte, dado que forma parte del Gobierno Provincial».