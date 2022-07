Ganancias: Taccetta impulsa exención sobre el adicional zona desfavorable

El Congreso de la Nación ya cuenta con dos proyectos de Ley que busca beneficiar a los empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados radicados en la zona mas austral del país que constantemente claman por mayores deducciones en el impuesto a las ganancias.

La medidas, buscan modificar los artículo 26 (exenciones) y 30 (deducciones) de la Ley de Impuesto a las Ganancias, para que en la liquidación de dicho impuesto no se compute como base imponible los adicionales por zona patagónica o zona desfavorable y además dejen de tributar los contribuyentes cuyos sueldos o haberes brutos no superen los $ 342.566,24.

Esta medida alcanzaría a todos los empleados y jubilados que hoy en día perciban un adicional por zona patagónica y en la actualidad estén tributando Impuesto a las Ganancias; permitiendo además incrementar por en un 22% la deducción especial incrementada del art 30 del impuesto a las ganancias.

Dichos beneficios abarcarían a las provincias de Chubut, Rio Negro, Neuquen; La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y los departamentos de Malargüe en la Provincia de Mendoza y Carmen de Patagones en la Provincia de Bs As.

Los proyectos fueron presentados por el diputado chubutense Matias Taccetta, y lleva el acompañamiento de otros diputados de provincias patagónicas y el apoyo de varias agrupaciones sindicales.