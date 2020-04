Gambina: “Planificar la salida de la cuarentena es muy importante”

El economista explicó que “Todos los estudios indican que vamos un año 2020 muy recesivo, con caída muy fuerte de la inversión, la producción y del empleo; por eso preocupa el balance que se hace de manera simplista entre la vida y la economía. La discusión es cómo se sale de la cuarentena ,si es que hay que salir”.

Para Gambina, “No hay capitalismo no salvaje, porque esta basado en mecanismos de explotación y si se quiere de saqueo de la naturaleza, pero se puede salir de manera distintita si se planifica con participación de la sociedad. En la Argentina hay entre un 30 y 40% de la población que no puede hacer la cuarentena porque tiene condiciones de vida de hacinamiento y de vida cotidiana, necesitando trabajar diariamente para hacerse de dinero”.

Cómo salir de la cuarentena

En cuanto a la salida de la cuarentena social, indicó que “Esa normalidad fue la que vimos el viernes con la apertura de los bancos, con la gente agolpándose para cobrar. Planificar la salida de la cuarentena es muy importante porque el que sigue trabajando y cobrando desde su casa es una cosa, y no estoy hablando del caso de Chubut donde hay atrasos salariales de hasta dos meses, pero hay mucha otra gente que necesita salir a trabajar porque en el país hay un 35% de trabajadores en situación informal”.

El principal cambio que Gambina analiza como necesario es un nuevo esquema de producción en el país, por eso señaló que “El tema de fondo es la producción y el aislamiento provoca su caída, sin producción y sin trabajo no hay forma de resolver las condiciones de vida. Cambiar el modelo productivo agrario basado en la soja que no se consume en el país es una de las claves, logrando que población se organice para una producción y consumo de cercanía”.

Respecto de la preponderancia del rol del Estado, sostuvo que “Parte del mundo esta tomando decisiones que podrían resultar impensadas porque están basadas en la fuerte intervención del estado. Nosotros venimos de cuatro décadas que apuntaban a desarmar al Estado, ahora toda la gente sale a aplaudir a los médicos pero mas que aplausos necesitamos más presupuesto e infraestructura para la salud, producción de medicamentos con sentidos social y no con sentido mercantil, mejores salarios para el personal de la salud. Si una parte del presupuesto militar se hubiese destinado a la salud las cosas podrían ser muy distintas en el mundo”.

