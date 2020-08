Galindez propone restringir terapias para un registro de infractores

Martín Galindez, abogado y ex precandidato a intendente de Comodoro Rivadavia, manifestó a La Posta Comodorense Radio el debate sobre la creación de un registro de infractores a los que se le pueda restringir el acceso a las camas de terapia frente a una situación de saturación por contagios de Coronavirus.

“La existencia de una falta de responsabilidad tan grande frente a la pandemia debe dar lugar a medidas que vayan más allá de un reproche o de los horarios de circulación, el problema es que el 50% de generación de contagios se produce en reuniones clandestinas. Debe haber un registro de infractores a los que se le puede cobrar una multa u otras sanciones”, señaló el abogado.

“Creo que hay que llevar adelante alguna medida para que aquellos, no sé si andar sin barbijo, que se juntan de manera clandestina y cuando aparece un contagio de COVID sean incluidos en un registro de infractores”, explicó para argumentar la imposición de restricciones para el acceso a la terapia intensiva cuando haya faltantes de camas.

Galindez indicó que “El Código Penal prevé para este tipo de casos penas de presión de 3 a 15 años. Si la gente que juntó en Rada Tilly, sabiendo que esta prohibido, si contagió de Coronavirus se les puede aplicar esa sanción penal. La responsabilidad de una persona que ocupa una cama de terapia porque se fue de fiesta o no le importa el otro, no es lo mismo que aquel que se contagia porque esta trabajando como en el caso de un médico”.

Para el letrado, “A nadie se le puede negar una cama porque cometió un error, pero desde el punto de vista de que haya una sola cama para dos personas y una sea un infractor, el médico probablemente tenga que elegir teniendo en cuenta ese registro”.

Finalmente, presagió que “No existe un registro sanitario para estas infracciones y no creo que esto se proyecte en una legislación, pero por lo menos sirvió para generar atención a través de una red social donde lo publiqué”.

