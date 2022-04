Gaitán: “El Municipio avanza en la cooperación para mejorar la seguridad”

Ricardo Gaitán, secretario de Control Operativo de la Municipalidad de Comodoro, señaló a LU4 cuáles son los avances que se están concretando en la ciudad en materia de seguridad y el tema del tránsito.

“El encuentro con el ministro de Seguridad, Miguel Castro, fue positivo y la semana que viene estará visitando la ciudad para avanzar con el Centro de Monitoreo para seguir cooperando en el tema de la seguridad”, expresó.

Luego indicó que “Queremos poner cámaras en sectores que tenemos determinados que son de riesgo y seguimos cooperando con la fuerza de seguridad, como lo hicimos recientemente con la compra de las camionetas para la Policía Comunitaria; también queremos instalar puestos de seguridad en el camino petrolero y algunos barrios”.

Gaitán remarcó que “El intendente Juan Pablo Luque no has pedido que cooperemos con la Policía y eso estamos haciendo, como es el ayudar con la ampliación de la Escuela de Policía de Km 3 para que se puedan sumar aulas y un comedor porque esos agentes que estudian ahí quedan en Comodoro”.

Asimismo comentó que “Estamos trabajando para despejar la zona de los autos secuestrados y buscamos alternativas para trasladarlos liberando la zona del corralón y llevarlos al nuevo corralón para que no se entorpezca el tránsito. Con el Pronacom hemos podido sacar de circulación alrededor de 3.000 vehículos”.

Finalmente sostuvo que “La foto multa esta sirviendo para reemplazar la cantidad de inspectores de tránsito para que de esa manera podamos ir cubriendo mejor la ciudad con la tecnología y se ve como empiezan a descender las infracciones”.