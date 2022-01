Gaitán cuestionó la falta de allanamientos por la venta de pirotecnia

Ricardo Gaitán, secretario de Control Operativo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, indicó a LU4 las críticas hacia la jueza Suárez que denegó los allanamientos para los lugares donde se vendía la prohibida pirotecnia.

“Los controles funcionaron bien y pasamos las fiestas sin ningún tipo de problemas, teniendo cuatro alcoholemias; pero donde tuvimos problemas fue con el tema de la pirotecnia. Junto a las autoridades policiales estuvimos trabajando para prevenir la venta de pirotecnia, haciendo la requisitoria a la jueza (Mariel) Suárez para hacer los allanamientos, pero no fueron autorizadas por la Justicia”, expresó.

Luego agregó que “Aún no sabemos el por qué se negaron los allanamientos que teníamos bien documentados, algo que personalmente no entiendo la decisión de la jueza y en su análisis no tuvo en cuenta la problemática del autismo y no tomó en cuenta la ordenanza que prohíbe la venta en la ciudad”.

Para Gaitán, “Parece que a la jueza le llevó más tiempo visitar al preso que atender la problemática que tienen las familias con niños autistas, los que muchas veces tienen que irse a la zona del campo para que los chicos no sufran con la pirotecnia”.

http://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2022/01/GAITAN-04-ENERO.mp3