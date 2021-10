Gabriela Mansilla: Hay más de 1400 niñas/os con DNI trans

Gabriela Mansilla, mamá de niña Luana que obtuvo su DNI trans, manifestó a LU4 la importancia de la película “Yo nena, yo princesa” que refleja la historia de si hija para la conquista de la identidad de género y que se estrenará hoy en Comodoro Rivadavia.

“La frase Yo nena, yo princesa me la dijo Luana cuando estaba por cumplir los dos años, cuando empezó a hablar de corrido y hasta entonces había manifestado con el cuerpo esa identidad de género que le habíamos asignado al nacer. Me sorprendió, pero pensé que era un juego; aunque me esta transmitiendo cómo y quién quería ser con esa frase”, relató.

La mamá expresó que “Todo esto ha impactado de manera positiva, logrando visibilizar desde hace 10 años el reclamo del derecho a la identidad como el que tiene Luana. El camino certero es el del abrazo y del amor, escuchando lo que las niñas nos quieren decir y el mundo adultocéntrico no puede escucharlas”.

Para Mansilla, “Esta película refleja no lo que nos sucedió y abraza esta historia de una manera muy poética. Creo que muchas familias, profesionales e instituciones van a sentirse reflejadas en los personajes de esta historia real”.

Finalmente resaltó que “Hay más 1.400 niños y niñas con DNI de trans y travesti, con el caso de Luana logramos poner este tema en agenda y que se visibilice en la agenda política; ahora con la película creo que vamos a poder darle un lugar en la agenda emocional para poder amar a esa identidad y conquistar sus derechos a una vida y una infancia feliz y digna”.