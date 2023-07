Futsal: 4 equipos de Comodoro en cuartos del Nacional C20 de Clubes

Finalizó este miércoles la fase clasificatoria del Nacional de Clubes C20 Sur Comodoro 2023 de fútbol de salón, y cuatro elencos locales disputarán los cuartos de final. Sport Boys, Casino Futsal, El Lobito y La Cigarra buscarán este jueves en el Club Huergo el boleto a las semifinales.



El torneo es organizado por la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia, operadora de la Asociación comodorense de Fútbol de Salón (ACRFS), y se trata de un certamen nacional fiscalizado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) con el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

El lunes comenzó a disputarse la fase clasificatoria, con 16 elencos patagónicos categoría C20 (2003-04-05) en competencia, entre ellos cinco comodorenses, de los cuales cuatro lograron el pasaje a los cruces eliminatorios: Sport Boys, Casino, El Lobito y La Cigarra.

Pasaban los dos primeros de cada grupo, y el primero en acceder a cuartos de final fue El Lobito, ganando sus dos encuentros ante El Ciclón de Caleta Olivia y O’Higgins de Río Grande, cayendo ante Patagones de Las Heras que fue líder de zona, y a quien volverá a enfrentar.

Parma (CR) ocupó la Zona B, ganándole a Logos de Caleta Olivia, pero cayendo ante Amistad de Ushuaia (primer clasificado en la general) y Real Madrid de Río Grande, quienes accedieron a la siguiente instancia.

En la Zona C estuvo el mejor comodorense, Sport Boys (segundo de la general), ganando en sus presentaciones Gregores de Caleta Olivia, La 2001 de Puerto San Julián y San Martín de Río Grande.

En tanto, en la Zona D, Casino Futsal terminó puntero y con la valla menos vencida, empatando en la primera presentación en el duelo comodorense ante La Cigarra, y luego ganándole a Sapin Automotores de Pico Truncado y Los Amigos de Caleta Olivia.

La Cigarra clasificó en ese grupo en segundo lugar, tras empate ante los caletenses y triunfo ante los truncadenses.

Terminada la fase de grupos, los cuartos de final se jugarán este jueves en el Club Huergo de la siguiente manera: Casino-Real Madrid a las 15:00, Amistad-La Cigarra a las 17:00, Patagones-El Lobito a las 19:00 y Sport Boys-Gregores a las 21:00.

Las semifinales y jornada final también se jugarán en el parqué del Club Huergo en horarios a confirmar.

Nacional de Clubes C20 Sur

Comodoro Rivadavia 2023



Clasificación General

1. Amistad (Ushuaia)

2. Sport Boys (CR)

3. Patagones (Las Heras)

4. Casino FS (CR)

5. Real Madrid (Río Grande)

6. El Lobito (CR)

7. Gregores (C. Olivia)

8. La Cigarra (CR)

Programación

Jueves 20 de julio – Club Huergo

15:00 Casino vs. Real Madrid (D)

17:00 Amistad vs. La Cigarra (A)

19:00 Patagones vs. El Lobito (C )

21:00 Sport Boys vs. Gregores (B)