Funcionario de Trelew admitió que la gente “no tiene confianza” en los controles a la minería

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Maza expresó que “Lo que uno advierte en la calle es que no hay confianza en los controles y este es un tema central que hace que la gente tenga una visión negativa a cualquiera de estos tipos de emprendimientos”.

Cuando se le consultó si faltó comunicación entre el gobernador Mariano Arcioni y el intendente Adrián Maderna por el tema minero y las posiciones encontradas entre ambos, Maza respondió que “el intendente tiene una excelente relación con el gobernador, le tenemos un gran respeto y sabemos que la provincia esta pasando por un momento difícil, pero también somos conscientes de todo el esfuerzo que se esta poniendo para sacarla adelante, sobrellevar las dificultades y llegar a un mejor puerto lo antes posible”.

El titular del área de Gobierno trelewense recalcó que “trabajamos en conjunto, incluyendo a Nación, Provincia y el Municipio. Venimos de cuatro años de postergación donde se hicieron políticas públicas que no tuvieron ningún interés en los problemas de la gente; pero ahora con el presidente Alberto Fernández tenemos muchas esperanzas porque estamos viendo que se esta preocupando por las cosas importantes que tienen que ver con atender los problemas de la gente”.

En función del amplio rechazo social a la megaminería en Chubut, indicó que “en la provincia hay explotaciones extractivas como la del petróleo o las arenas silíceas, pero la gente ha manifestado su no rotundo a todo lo que tienen que ver con la megaminería, que sabemos puede tener un impacto negativo en el ambiente y que la gente se ha pronunciado diciendo que no la quiere”.

Subsidios al transporte

Respecto de las gestiones que desde el Municipio de Trelew vienen realizando con Nación por los subsidios al transporte, Maza señaló que “la verdad es que la gestión de (Mauricio) Macri hizo con este tema es imperdonable. Ellos hicieron sus negocios y nunca les importó la gente”.

El secretario de Gobierno describió que “Nación nos sacó los subsidios y eso produjo que no le podamos pagar en tiempo y forma a los concesionarios, lo que genera que ellos no puedan pagar los sueldos a tiempo ni mantener o mejorar las unidades con las que prestan el servicio”.

Maza adelantó que intentarán hacer una presentación sobre el tema a través de los diputados y senadores que representan a Chubut, agregando que “me parece un despropósito que en materia de servicios públicos a estas políticas que no tienen nada que ver con la reactivación de la economía como sucedió en los últimos cuatro años”.