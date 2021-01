Fuertes críticas del intendente de Río Mayo por el corte de electricidad

Alejandro Avendaño, intendente de Río Mayo, se refirió a los problemas energéticos producidos en las localidades de Río Mayo, Aldea Beleiro, Ricardo Rojas y Senguerr. Se entrega suministro solamente 4 horas por día por la rotura de un generador.

“Veíamos que esto de la estación transformadora se iba producir en cualquier momento, se dilataron los tiempos para la solución y hoy tenemos el servicio eléctrico interrumpido. Desde provincia se comprometieron a resolverlo, aunque demorará tres o cuatro días”, explicó.

El jefe comunal agregó que “La verdad es que nos da una sensación de impotencia porque esto no fue un imprevisto, sino que se veía que iba a suceder y se podía evitar. Los intendentes y los jefes comunales pedimos una solución parcial en su momento, pero no se atendió el reclamo”.

En paralelo reveló que “Habíamos propuesto que se aplique más allá del recurso económico que es importante, pero no se priorizó esta problemática. En noviembre de 2019 hicimos un expediente para poder un motor de refuerzo que permita evitar la situación que tenemos en la actualidad, pero no contamos con la respuesta de Provincia”.