Fuerte respaldo de Tolosa Paz y la militancia a la candidatura a la gobernación de Luque

El intendente Juan Pablo Luque recibió hoy un fuerte respaldo a su candidatura a la gobernación por el Frente de Todos. Fue en el acto partidario, en la sede del Consejo de Localidad, donde la minsitra de Desarrollo Social de Nación, Victoria Tolosa Paz finalizó la fuerte actividad institucional y politica que realizó desde la mañana.

Con la militancia colmando las instalaciones y ganando gran parte de la calle Sarmiento, Luque reivindicó el fuerte trabajo realizado en la ciudad y aseguró que lo mismo se verá en la provincia porque «con el fuerte apoyo que tendremos de la gente, seguramente vamos a ganar las elecciones del 30 de julio», aseguró.

Luque también rescató la decisión del vicegobernador Ricardo Sastre de discutir primero y consensuar después las condidaturas «pensando en la unidad y en lo mejor para la provincia», y puso especial atención en la continuidad del trabajo mancomunado con Nación.

El senador nacional Carlos Linares también expresó su apoyo a la fórmula Luque-Sastre, reivindicó a Néstor y Cristina Kirchner, y destacó el trabajo realizado por Victoria Tolosa Paz desde el ministerio, donde llegó «no para recortar nada, como quieren hacer creer en algunos discursos y concentraciones, sino para que la ayuda llegue a la gente sin intermediarios», puntualizó.

Finalmente, la ministra de Desarrollo Social, con voz y presencia militante destacó «el logro de la fórmula de unidad en Chubut, con Luque y Sastre. Antes de asumir veíamos a este gran hombre y dirigente, que es Juan Pablo y sabíamos que no iba a estar 8 años en Comodoro como intendente, estábamos convencidos que Chubut lo iba a tener como gobernador. Ahora, desde ese lugar y con el respaldo de la gente, no solo Comodoro, sino todo el pueblo de Chubut lo va a ver trabajar incansablemente por su provincia. Lo digo proque no tengo dudas de que el 30 de julio será gobernador de esta provincia», sostuvo.

Finalmente, Tolosa Paz reivindicó el trabajo que se está haciendo el gobierno nacional para que desde su ministerio «se deje atrás la trampa mortal de pensar solo en la asistencia para pasar a desarrollar las capacidades del pueblo. Lo que queremos, para Chubut y todo el país, es darle trabajo a la gente y potenciar a los pibes y pibas que hoy reciben medio salario vital y movil. El desafío es hacer que estos jovenes puedan encontrar su destino. No estamos haciendo otra cosa que volver a Perón, porque lo que tenemos que hacer es generar trabajo y riqueza. Darle esa dignidad a cada uno de los argentinos y las argentinas», concluyó.

El acto terminó entre abrazos, aplausos y la entonación de la marcha peronista. Luego Tolosa Paz partió raudamente al aeropuerto ya que estaba con el horario justo para no perder el avión de regreso.