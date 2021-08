Fuerte respaldo a Maderna

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, recibió ayer un fuerte respaldo de la dirigencia y precandidatos del Frente de Todos, tanto en los discursos durante el acto de presentación como en las notas poteriores en las que se cuestionó el «ataque» que el jefe comunal está recibiendo por parte del gobierno provincial.

El primero en hacer mención al tema fue el ex intendente de Comodoro y precandidato al senado en primer término, Carlos Linares, que lamentó que «el gobierno provincial y en especial el gobernador Mariano Arcioni, en lugar de cumplir su tareas y obligaciones, cosa que no hicieron desde que asumió y antes también, pretenda confudir a la gente: el intendente no es responsable de la seguridad, educación ni de la salud. Eso le correpsonde al gobierno provincial, que nada está haciendo sobre estos temas desde hace años».

En diálogo con La Posta Comodorense TV, el intendente de Trelew se refirió al respaldo, al gobienro provincial y a las precandidaturas del Frente de Todos.

La precandidata al Senado en segundo término, Florencia Papaiani, también se sumó al respaldo a Maderna y los cuestionamientos al gobierno provincial.

Papaiani, que compitió en la pasada elección con Maderna por la intendencia de Trelew, también habló con La Posta Comodorense TV: