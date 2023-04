Fuerte repudio en Esquel a la ministra Monasterolo por el conflicto en el Hospital

La ministra ratificó que va a iniciar acciones legales contra 5 terapistas de Esquel y dijo que el servicio no está en riesgo. Ratificó su calificación sobre planteos “extorsivos”.

Durante la asamblea con los trabajadores de salud del Hospital Zonal Esquel y en el medio de una tensa situación llena de reproches y tensión, la ministra Monasterolo realizó una conferencia de prensa a fin de comunicar la situación del hospital.

EQS Notas publicó que al ser consultada por sus expresiones sobre medidas extorsivas, las ratificó y además indicó que se debe a que escuchó declaraciones de los médicos donde dijeron que “si no se les duplica el sueldo, van a presentar licencia psiquiátrica».

En este sentido, señaló que con este tipo de manifestaciones «están extorsionando y amenazando a la dirección del Hospital”.

Y agregó que cuando realizó el día miércoles el recorrido por el nosocomio, los profesionales no le expresaron ningún planteo de reclamo salarial, solo le manifestaron agotamiento y tensión.

Con respecto a los reclamos salariales que le expresaron los profesionales durante un tenso cruce en la asamblea, señaló que las negociaciones salariales se llevan a cabo en una paritaria convencional y que “justamente el día de ayer estuvo sesionando”.

Ante esta declaración, los médicos alzaron la voz y dijeron que no se presentan en las reuniones, que los últimos dos aumentos que tuvieron fueron por decreto y que están “cansados de que les mientan en la cara”.

Sin embargo, la ministra indicó que sí se reunieron junto a las autoridades correspondientes durante la semana pasada. Además se refirió a los montos que cobran los terapistas, lo que luego fue replicado por varios de ellos con los recibos en mano.

Con respecto a la situación actual, señaló que “hoy no está en riesgo la Unidad de Terapia Intensiva porque con terapistas de otros hospitales está garantizada la cobertura de esta semana y la próxima”. Y agregó que están buscando profesionales de otros lugares.

En este contexto, los trabajadores de la salud le gritaron “que se vaya” y cuando expresó que la provincia de Chubut tiene mejores salarios que otras provincias del país mostraron su desacuerdo.