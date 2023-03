Fuerte reclamo por los femicidios en Comodoro, entre ellos los producidos en la masacre de Standar

La marcha por el 8 M en Comodoro Rivadavia fue multitudinaria. En el reclamo de justicia y el fin de los femicidios, la violencia machista, la desigualdad salarial y laboral, participaron casi 1000 personas, la mayoría de ellas por lógica y convocatoria mujeres y diversidades.

Luego de la radio abierta en la plaza de la escuela 83, la columna ganó las calles y así -por la San Martín- se realizó el característico y simbólico recorrido por Prefectura, Ministerio Público Fiscal, la seccional primera y regreso al lugar de concentración inicial por la Rivadavia.

Al pasar por Prefectura, parada elegida por la denominada masacre de Standar , habló la referente universitaria Elena González, quien recordó los sangrientos hechos protagonizados, en el 2016, por el prefecto Osvaldo Marcelo Soria, que asesinó a su ex mujer, al hermano, a su ex suegra y una de sus hijas.

En la madrugada del 12 de septiembre del 2016, Soria de 45 años rompió el vidrio de una de la ventanas de la casa de su ex esposa, Fabiana Contreras, a quien atacó a balazos con su arma reglamentaria, con la que también disparó a su ex cuñado, Gustavo Contreras y su ex suegra, Lidia Conteras.

Luego de ultimar también a una de las hijas de su ex mujer, Soria hirió a otro hijo de la mujer y posteriormente se suicidó.

En Prefectura, González recordó que la masacre se hubiese evitado, si la justicia hubiese tomado en serio las denuncias de Fabiana Contreras y la propia fuerza hubiera intervenido ante los reiterados hechos de violencia del Prefecto, al que se le había iniciado un sumari previo pero que no impidió que Soria siguiese portando su arma reglamentaria y -además- llevarla a su casa y cuando estaba fuera de servicio.