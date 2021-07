Fuerte reclamo para que los precandidatos que son funcionarios pidan licencia

El intendente Juan Pablo Luque exigió que los precandidatos, que son funcionarios, tomen licencia para afrontar así el proceso de campaña hacia las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 12 de septiembre.

“Lo escuchaba al intendente de Esquel, Sergio Ongarato, que iba a pedir licencia para hacer campaña y creo que lo mismo deberían hacer los funcionarios provinciales para poder crear credibilidad en la gente; no se trata solamente de Puratich y Massoni, sino que son muchos en casi todos los partidos políticos».

Luque, sin mencionarla, hizo especial mención a la concejal y precandidata a la diputación nacional por Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero: «Hay gente que dice que viene de afuera de la política, pero resulta que primero son candidatas a intendente, luego asumen como concejal y ahora son precandidatas a la diputación nacional. Yo también pude ser precandidato a Senador o Diputado, sin embargo me quede, como corresponde, en el lugar que me dieron y por el que me eligieron los comodorenses», concluyó.