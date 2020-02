Fuerte movilización y reclamo de los estatales

La marcha, que congregó a cerca de mil trabajadores de distintos ámbitos, comenzó en el hospital Regional, donde se dieron cita los judiciales, docentes, auxiliares y manifestantes en general para acompañar a los trabajadores de la Salud.

Al llegar al cruce de San Martín y Güemes se escucharon los discursos de los principales dirigentes gremiales, que rechazaron la “naturalización” del no pago de sueldos y otros incumplimientos.

Horacio Navarro aseguró que “la cosa no da para más. Los trabajadores tenemos que seguir luchando y reclamando por lo que nos corresponde, ante un gobierno provincial que no cumple con nada”.

Danel Murphi de la Regional zona sur de la ATECh recordó que “la unidad es el camino”, insistió en la sanción de una nueva ley tributaria,

Raúl Belcastro del Sitrajuch reclamó, además de los otros puntos compartidos, una “auditoría de los empréstitos o créditos tomados, que no solo son impagables sino que nadie sabe dónde está o que se hizo con ese dinero”.

Luego de estos discursos, la marcha se desconcentró