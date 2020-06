Fuerte denuncia del camillero del Alvear

Diego, camillero del hospital del Alvear, indicó que seguramente se contagio de COVID 19 por el contacto estrecho con su compañero de trabajo, el primer caso positivo de un trabajador de salud de la ciudad.

El trabajador, como se está denunciando desde el gremio, aseguró que en el nosocomio no se cuenta con todos los insumos de protección necesarios ante la pandemia. “Nos dieron los mismos camisolines que se usan en cualquier infección. Otros elementos los tenemos que comprar nosotros”, aseguró

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, recordó que «mi compañero dio positivo coronavirus el domingo a la noche, yo estaba trabajando y me llamaron y me dijeron que me vaya a la casa. Nada más, al día siguiente me di cuenta q perdí el gusto y fui yo a hacerme el hisopado”.

«El único síntoma que tuve es que perdí el olfato y el lunes, me hicieron el hispado y me dio positivo y me trajeron acá a la Enet “, agregó

De inmediato agregó que se pidió que “se haga el hisopado a todo el personal y la familia, pero cuando llamas al número (del covid) te dicen que tenés que tener síntomas. Le hicieron un hispoado a 3 compañeros y dieron negativos, ahora falta de otros compañeros. Yo vivo con mi novia, también la testearon, estamos esperando”, puntualizó

Además el camillero agregó un dato grave, cuando dijo “nosotros andamos por todo el Hospital, no hay nadie asignado al covid exclusivamente”, concluyó.

La nota: