Fuerte apoyo municipal a la «maratón» de Crónica

Con un fuerte respaldo del Municipio, se llevó a cabo este sábado la tradicional Corrida Internacional del Diario Crónica “Dr. Diego Joaquín Zamit”, donde Juan Pablo Luque condecoró por primera vez como intendente de la ciudad a los flamantes ganadores de los 16 km de la competencia masculina y de los 11 km femeninos, además de acompañar la primera corrida de la categoría de discapacidad.

“Hoy vivimos una fiesta en el deporte comodorense, no podíamos perder una carrera ícono de nuestra ciudad que convoca a atletas de todas partes”, expresó.

Durante el evento, acompañaron al jefe comunal, el viceintendente Othar Macharashvili; el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el secretario General, de Comunicación y de Relaciones Institucionales, Ezequiel Turienzo; el secretario de Salud, Carlos Catalá; la subsecretaria Gabriela Simunovic, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, demás miembros del gabinete municipal y concejales.

Con una fuerte impronta deportiva impulsada por el equipo de gobierno municipal, el intendente manifestó la importancia de acompañar esta nueva edición al expresar que “entendemos que esta Corrida es una de las más antiguas y ocupa el tercer lugar a nivel país, desde la Municipalidad no podíamos permitir que se deje de hacer y por eso acompañamos porque tenemos la posibilidad y recursos para que tenga una nueva edición en la ciudad”, afirmó.

Del mismo modo, valoró la participación de la población, señalando que “estamos muy felices por la cantidad de personas que se acercaron al lugar, más de 3 mil atletas inscriptos y con un gran nivel, además que nos llenó de orgullo que el ganador sea comodorense, después de muchos años” al tiempo que reconoció que “tenemos un norte que no perderemos nunca y que es el de conservar lo nuestro, valorar a los emprendedores locales como la familia Zamit que forman parte de la historia de nuestra ciudad”.

“Coronamos un fin de semana de fiesta y disfrute para el deporte, a esta corrida se sumó la presencia de los 4 mejores equipos de básquetbol del país y de los mejores del continente con la realización del Final Four del Torneo Súper 20 de la Liga Nacional”, mencionó y afirmó que “vamos a continuar trabajando en el deporte local porque estamos convencidos de que es un factor para contener, educar, generar valores y mejorar la sociedad”.

Vital apoyo

Por su parte, el director de Diario Crónica, Gustavo Zamit, valoró el respaldo del Ejecutivo local al sostener que “fue un trabajo fuerte en equipo, apenas convocamos a una reunión por el tema de la realización se acercaron y la verdad que no solamente pusieron su intención de continuar esta carrera en la ciudad, sino de apoyarla colaborando en su organización y logística”.

“Agradecemos el compromiso del intendente Juan Pablo Luque con el proyecto que encaramos todos los años, el respaldo de nuestro Municipio y el trabajo coordinado. Este año incorporamos la categoría de Discapacidad que se vivió con mucha emoción por parte de los chicos, las familias, el público y fue la más aplaudida”, cerro.

Los ganadores

DAMAS

1. María Luz Tesuri

2. Karen Cejas

3. Diana Llanquin

4. Cinthia Pintos

5. Romana Calderero

CABALLEROS

1. David Rodríguez

2. Joaquín Arbe

3. Martín Mendez

4. Eulalio Muñoz

5. Ernesto Zamora