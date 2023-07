Fuerte apoyo de Llugdar a los candidatos de Arriba Chubut en Comodoro

El Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, puso en valor la figura de Othar Macharashvili, Maximiliano Sampaoli y los postulantes a concejales del frente que a nivel provincial encabeza el actual Intendente de esa ciudad, Juan Pablo Luque.

En un almuerzo de trabajo, José Dante Llugdar, enfatizó el irrestricto impulso de la Institución que conduce a las candidaturas de Macharashvili a la Intendencia y de Sampaoli a la Viceintendencia de la Capital Nacional del Petróleo, como también a quienes les acompañarán en la lista al Concejo Deliberante.

“A veces se gana y a veces se pierde, pero si de algo estoy seguro es de que lo único que tenemos que hacer es salir y trabajar con nuestra propia gente; con uno, dos, tres o los que sean, pero sí convencidos de que en esto nos jugamos mucho más que nuestros derechos”, señaló el sindicalista.

Y agregó que “esto es porque lo dicen públicamente (los candidatos de la oposición), no lo están escondiendo y de alguna manera hoy el mensaje es de temor desde la soberbia que tienen, porque el más claro ejemplo de lo que va a pasar en el país si llegan a gobernar, es lo que está pasando hoy en Jujuy”.

Llugdar recordó que “ya estuvimos con Othar y con Maxi y ellos compartieron algunos momentos con nuestros compañeros, entendiendo cuál es el mensaje; entonces de la misma manera que en la vereda de enfrente trabajan con los medios, nosotros tenemos trabajar y reforzar esto”.

“Hay algo que me pone contento más allá de las circunstancias y es que tenemos un candidato a Gobernador que jamás se quejó por las distancias ni por el trabajo, tampoco los vi hacerlo a Othar ni a Maxi. A la hora que sea los hemos convocado y jamás tuvieron ningún tipo de objeción; por eso los invito a seguir militando porque no solo vienen por nuestros derechos, sino por todo. Les deseo la mayor de las suertes y no aflojemos, porque estamos en el último tramo”, cerró.