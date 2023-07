Fuerte acusación contra Rodolfo Stoessel, el tío de Tini: «se abría de gambas y se acomodaba en el sillón»

A través de las redes sociales y tras la repercusión que causó la gala de los Martín Fierro, el actor Esteban Lizaso compartió una serie de tweets que alarmó a más de uno. Entre los nombres de las personas que denuncia, se encuentra Rodolfo Stoessel, Flavio Mendoza, Martín Ortega y Pablo Cullel.

En su cuenta de Twitter, Lizaso recordó: «Cuando hice mi audición de GH alla por el 2011, ya en las entrevistas, me la hizo Rodolfo Stoessel. En un momento apaga la camara y me mira fijo y me dice. ¨todo muy lindo, pero que harías realmente por entrar¨. Mientras se abría de gambas y se acomodaba en el sillón con las manos apoyada en la nuca. Obviamente no entre a la casa. Agarre mis cosas y me fui».

«Año 2005 Pablo Cullel te invitaba a tomar Cafes, y subir al depto. para hablar de que papel te quedaría mejor para Underground. Yo recién llegado a capital, 18 años. Me forzó a besarlo en la puerta de la casa en cañitas, sino no me dejaba ir» continuó.

«No recuerdo el año, pero también de Underground, Martin Ortega en una audicion a puertas cerradas en la oficina de Sebastian, le prohibió a todo el mundo que entre, fue lo más raro e incómodo que pase en mi vida, después me entere que además de acosador tiene problemas mentales» añadió. Pregunten por los ¨Bautismos¨ que hacía Flavio Mendoza para dejarte a entrar a Stravaganza. Pregunten… Lo sabe todo el mundo. Y ni hablar de la misoginia y maltrato que maneja. — Chors (@chorssss) July 10, 2023

«Y esto no lo sé yo nada más, lo sabe todo el mundo en el ambiente, pero no hablan, porque les prometen trabajo, o porque son el jefe, o por lo que sea, es una mugre todo, hay que hacer una gran limpieza» sostuvo.