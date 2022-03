fue a «Bienvenidos a bordo» por su parecido con Ricardo Fort pero le dijeron que era el Chiqui Tapia.

El segmento de parecidos en Bienvenidos a bordo siempre da que hablar. En esta oportunidad, fue un carnicero el que generó confusión al aire. Se presentó como el doble de Ricardo Fort pero los invitados le dijeron que era ¡Chiqui Tapia!

“Para todos y para mí, podemos decir que es el Chiqui Tapia”, lanzó Hernán Drago, pero el hombre negó que sea el presidente de la AFA.

Laurita Fernández, conductora del ciclo de el trece, no dudó en que tenía rasgos muy similares al recordado empresario, que murió el 25 de noviembre de 2013. “Es Ricardo Fort. ¿Cómo es andar por la vida siendo igual a Ricky Fort? ¿Te manguean plata, algo? ¿Tus conocidos te manguean cosas?”, le preguntó, a lo que el participante contestó: “Soy carnicero y los clientes son los que me dijeron que me parecía a él”.