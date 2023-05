Al día de hoy, la colecta sigue sumando donaciones de dinero, pero para sorpresa del influencer, el actor argentino Guillermo Francella se negó a hacer su aporte.

Cómo era de esperar, inmediatamente Maratea respondió de manera indirecta a través de las historias de Instagram: «le podríamos mandar esta historia a Francella, idolo total, yo lo amo a Francella, o sea no lo conozco, nunca le hablé en la vida pero me cae bien. Me dijo que no aportaría para esta colecta, pero Guille, amigo, ¿80 pesos?».