Fita pidió responsabilidad social

El secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita, reiteró hoy el pedido de “responsabilidad social” a cada uno de los comodorenses. “Estamos abriendo algunas actividades recreativas y comerciales pero, para poder seguir en ese camino es necesario que cada uno haga lo suyo”.

Luego de la reunión del Comité de Emergencia, Fita recordó que el viernes se decidió abrir las actividades recreativas pero recordó que “se trata de las individuales. Estamos pidiendo la responsabilidad de todos. Tenemos la posibilidad de salir a caminar en la zona del Liceo o la Costa, pero a los runners y ciclistas le pedimos que no utilicen esos lugares”.

El funcionario aseguró que “para correr y andar en bicicleta están los cerros y otros lugares descampados y, en todos los casos, hay que hacerlo de acuerdo a la terminación de los DNI y con tapaboca y distanciamiento social”

Fita además explicó por qué se autorizaron las salidas a restaurantes y no las reuniones familiares.

“Lo que pasa es que todos nos fuimos relajando. Una cosa es que haya cinco personas en un restaurants, donde hay certeza de que se van a cumplir las normas de distanciamiento social, y otra son las juntadas”, señaló.

Fita dijo que “en todos estos contagios que hubo, sin ponerles nombres ni acusar a nadie, hubo asados y reuniones que superaron el número permitido. Cuando no hay controles, la gente se abraza, esta con los chicos, se saca el barbijo, etc. Esto no lo podemos permitir, porque nos generaría problemas como comunidad y tampoco podemos poner un policía por familia”, resumió.

Finalmente señaló que la actividad de la pesca no fue habilitada porque “siempre hay más de una persona. Hemos visto lo que pasó en la costa de Comodoro. Así que decidimos arrancar con las actividades que permitimos, si notamos que no hay complicaciones de salud y hay responsabilidad social, seguramente podremos ir recuperando actividades y fases. Lo que no podemos es, como dijo el intendente, retroceder de tal manera que compliquemos el sistema de salud y todo lo que hemos hecho como sociedad en este tiempo”.