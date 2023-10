Fita: «El Movimiento Obrero de verdad no traiciona»

Todos los sindicatos nucleados en la CGT Saúl Ubaldini de Comodoro Rivadavia organizaron hoy un nuevo acto en la sede de Petroleros Jerárquicos para respaldar a Sergio Massa y a todos los candidatos de Unión por la Patria que se presentarán en las elecciones del próximo 22 de octubre. El evento tuvo entre sus oradores a José Glinski, que encabeza la lista de diputados nacionales en Chubut.

Con la presencia de más de 3.000 trabajadores, el encuentro tuvo entre sus participantes, entre otros, a Juan Pablo Luque, Othar Marashvili, Carlos Linares, Gustavo Fita y el Conejo Silva de la CGT y José Lludgar de Petroleros Jerárquicos.

Al momento de tomar la palabra, el secretario general de la CGT Saúl Ubaldini, Gustavo Fita, agradeció a todas las compañeras y compañeros por el esfuerzo realizado a lo largo de la campaña y remarcó la “enorme importancia” que tendrá el resultado de los comicios generales del domingo.

“Lo que está en juego es ni más ni menos que los derechos de los trabajadores. Por eso, junto al 99% del sindicalismo comodorense estuvimos, estamos y vamos a seguir estando hasta el último minuto militando la boleta de los candidatos de Unión por la Patria, por que no cabe duda que son los únicos que van a pelear por nuestros derechos”, expresó.

“En los últimos meses hemos visto a algunos dirigentes cruzar de vereda -quién sabe a cambio de qué- pero el movimiento obrero de verdad no traiciona. Las propuestas de los candidatos son claras. Si sos dirigente sindical y hoy no estás acá, es por que estás abiertamente en contra de los derechos de los trabajadores”, agregó.

Concluido el evento, Fita fue consultado por la prensa sobre los dichos del candidato Loma Ávila de Juntos por el Cambio. “Me parece que lo informaron mal o está confundido. Quizás se refería a su diputado Carlos Gómez, adjunto por petroleros privados, que lleva más de 15 años en la Legislatura y básicamente se limitó a levantar la mano y acompañar un puñado de proyectos. Lo que sí hicieron, junto al también diputado por petroleros privados, Emiliano Mongilardi, fue propulsar la ley actual de ART que va en contra de los trabajadores”, respondió.

“Y habría que ver a través de qué alianzas y espacios políticos accedieron ellos a esas bancas”, sentenció.

“Yo tengo la conciencia limpia y la información de ese cargo público que ejercí está al alcance de todos. Bastaba con googlear o preguntarle a alguno de sus asesores. Yo tengo un solo mandato cumplido como diputado provincial entre los años 2015 y 2019. Fueron pocos años pero pudimos sacar varias leyes que cambiaron la vida de muchas familias chubutenses. Como la ley de electrodependientes, que permitió que personas con problemas de salud pudieran contar con una tarifa gratuita del servicio eléctrico; y la ley del uso del cannabis medicinal, pionera en toda la Argentina, con la cual pacientes pudieron reducir sus convulsiones diarias y acceder a una mejor calidad de vida. Además, junto a la diputada Viviana Navarro, conseguimos por ejemplo la prohibición de cobro de “Plus Médico”. Logramos que se incorporarán al presupuesto provincial proyectos muy importantes como el Hospital Materno Infantil de Comodoro, Por otra parte, también, actualizamos la ley de acceso a la información, algo que capaz el señor dirigente que responde a los grandes grupos económicos y no a los trabajadores tendría que leer y utilizar si necesita saber algo”, sostuvo.

“La actitud que tuvo al pedir públicamente al Intendente Juan Pablo Luque que me sacara de la Secretaría de Coordinación de Gabinete es una clara expresión de lo que es para Loma Ávila la función pública y cómo cree que se pueden manejar los cargos. Por su mirada individualista, lejos del trabajo colectivo, y por no estar confederados, el sindicato de petroleros privados es del 1% de los gremios que no integran la CGT“, concluyó.