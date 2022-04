Fita aseguró que por el accionar municipal “no hay grandes problemas con las lluvias”

Gustavo Fita, secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de Comodoro, indicó a LU4 los alcances de las lluvias y las tareas que se vienen realizando en la ciudad para contener los pocos problemas que se han generado.

“Con la intensidad de las lluvias se esta trabajando desde todas las áreas del Gabinete; tratando de monitorear la evolución de la situación, que no ha sido de relevancia muy importante pero sí ha sido para tener en cuenta, con algunas calles inundadas”, expresó.

El funcionario agregó que “Hemos atendido algunas calles anegadas con Km 3 y Km 8, también ayudado a algunas familias a las que le entró agua en sus hogares y para eso esta todo el equipo municipal en la calle atendiendo las necesidades que se van presentando. Hasta ahora se ha trabajado en muy pocos domicilios particulares y por ahora esta todo controlado, llegando con la ayuda a esas familias afectadas”.

En ese marco sostuvo que “Mañana las lluvias irán disminuyendo, pero esperamos que para el fin de semana vuelvan nuevamente a ser fuertes las precipitaciones; no obstante, le pedimos precaución y cuidados a los que circulan por la ciudad y que se saque la basura en los horarios respectivos para que no se acumule en los pluviales”.

Finalmente resaltó que “El intendente ha pedido desde hace más de dos años que hagamos los mantenimientos de los pluviales para que no se produzcan obstrucciones, pero estamos evaluando que en las calles Juan Manuel de Rosas y en la Avenida Kennedy vamos a tener que concretar algunas obras para aliviar el caudal de agua a contener; después de eso vamos a estar con más tranquilidad con las lluvias”.