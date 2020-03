Fita afirmó que no existe “ningún caso confirmado” de Coronavirus en Comodoro y Chubut

El funcionario municipal adelantó que si en necesario se van a cerrar todas las actividades comerciales para evitar contagios.

“La verdad es que estamos en una tarea constante, analizando y verificando cada una de las situación y las medidas que vamos tomando, por eso con convocó el fin de semana el intendente Juan Pablo Luque a fin de ir ajustando las medidas nacionales, las provinciales y las municipales”, expresó Fita.

El integrante del gobierno comodorense señaló que “esta totalmente prohibida la asistencia a boliches bailables, casinos, cines, teatros y velorios, teniendo en cuenta que esta prohibición es para cuidarnos a todos; la propagación del virus es muy rápida y debemos adelantarnos a los acontecimientos para evitar su expansión, más sabiendo que tenemos ingreso de extranjeros por distintos puntos y hacemos especial hincapié en no salir de las casas si no es necesario, mucho más aquellas personas que son vulnerables”.

Sobre las restricciones existentes por ahora en la actividad comercial, indicó que “hasta ahora lo que hemos decidido con los comercios es restringir la cantidad de personas en el interior de los mismos, evitando personas a menos de 2 metros de distancia y como en el caso de los supermercados con no más de 50 personas ingresando por tandas”.

Fita aseveró que “estamos intentando evitar una ruptura de la economía, pero si es necesario tener que cerrar los comercios lo vamos a hacer pero hoy buscamos prevenir las posibilidades de contagio; por ahora cada comercio lo maneja por su cuenta pero vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas para incrementar los cuidados”.

Asimismo, sostuvo que “se esta trabajando con el sector privado para coordinar acciones comunes mientras que el Municipio ya decidió invertir 7 millones de pesos para contar con 4 nuevos respiradores, generando una contención hipotética ya que el problema de las camas de internación disponibles en Comodoro es un problema de hace mucho tiempo; en ese marco también vamos a colaborar con la reparación de una caldera en el Hospital Alvear para poder habilitar una ala preparada por si necesitamos mayor cantidad de camas disponibles”.

Finalmente, confirmó que se han recibido denuncias por personas que no están cumpliendo con los aislamientos obligatorios, a quienes se les hace la visita domiciliaria o al lugar de residencia con las fuerzas policiales.