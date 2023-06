Fingió su muerte, su familia organizó el funeral y llegó al lugar donde lo velaban en helicóptero

David quería “darle una lección” a sus conocidos y ver quiénes lo querían de verdad y quiénes asistirían a despedirlo. Sin embargo, su plan no salió como esperaba.

David Baerten, creador de contenido de TikTok de Bélgica, contrató a una empresa funeraria para que organizara su propio velatorio y enviara las esquelas a sus allegados. Su objetivo era “darle una lección” a sus conocidos y ver quiénes lo querían de verdad y quiénes asistirían a despedirlo.

El hombre le contó a su esposa e hijos sobre su elaborado plan de fingir su muerte y lo ayudaron a llevarlo a cabo. En redes sociales, una de sus hijas escribió: “Descansa en paz, papá. Nunca dejaré de pensar en ti. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué tú? Ibas a ser abuelo y aún tenías toda una vida por delante. ¡Te amo! ¡Te amamos! Nunca te olvidaremos”.

Sin embargo, su plan no salió como esperaba, ya que muchos de los asistentes se enfadaron al verlo descender de un helicóptero y le reprocharon su falta de respeto. Otros, en cambio, se sintieron felices por reencontrarse, detalla Infobae.

David se defendió diciendo que solo quería comprobar el cariño de la gente y que no había hecho nada ilegal. “Lo que veo en mi familia a menudo me duele. Nunca me invitan a nada. Nadie me ve. Todos nos distanciamos. Me sentí poco apreciado”, aseguró.

“Por eso quería darles una lección de vida y mostrarles que no deberían esperar a que alguien esté muerto para reunirse con él”, añadió.

Un amigo cercano compartió el video donde se ve a Baerten junto con otro amigo abrazándose, subtitulando el emotivo clip con un “nos tienes”. “Te juro que estaba llorando y luego me dio el susto amigo, te queremos mucho’”, dijo sobre el emotivo reencuentro.

Según Infobae, el caso ha generado polémica y ha recordado otros ejemplos de personas que han simulado su propia muerte por diferentes motivos, como escapar de la justicia, cobrar un seguro o ver la reacción de sus seres queridos.