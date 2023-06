Fin de Semana XL de junio: El Sur está casi lleno y registra reservas al 90%

A días del fin de semana largo, la Patagonia es uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos, con reservas de hasta un 90% en las principales localidades cordilleranas.

Según especialistas del sector turístico esta ocupación casi plena se debe a los dos feriados, el impacto que generó la 4° etapa del programa PreViaje y a la llegada de la temporada de invierno, que se iniciará formalmente el 21 de junio.

En total está previsto que Bariloche reciba 99 vuelos entre este viernes y el martes 20 de junio en el aeropuerto Teniente Luis Candelaria. La mayoría de los turistas que arribarán son argentinos, aunque el sábado llega un vuelo con viajeros chilenos y el lunes uno procedente de San Pablo, Brasil.

Una de las incógnitas hasta último momento es si abrirán las pistas de esquí: las autoridades y los operadores turísticos locales tenían la esperanza de una apertura temprana del centro de esquí del Cerro Catedral, pero hasta el momento no ha nevado lo suficiente y se han registrado bajas temperaturas, pero no con muchas precipitaciones por lo que no existen pronósticos de nevadas en el corto plazo.

Igualmente, el Cerro Catedral tiene máquinas para producir nieve artificial pero el único problema es que solamente sirven para el sector de los esquiadores principiantes. Los turistas también pueden optar por ascender en la telecabina Amancay hasta la cumbre para disfrutar de una vista panorámica.

Tres actividades para hacer en Bariloche:

Circuito Chico:

Consiste en salir desde el Centro Cívico hacia el Oeste bordeando el Lago Nahuel Huapi por la Avenida Bustillo para observar distintos puntos de interés de la ciudad. En el kilómetro 17.5 se encuentra el cerro campanario, al que se puede acceder en aerosilla o a pie y tiene una de las mejores vistas de la ciudad. Otro lindo lugar es el punto panorámico “Circuito Chico” y el mirador Llao Llao, se destaca también la visita a Colonia Suiza, la Bahía López y la Capilla San Eduardo.

Isla Victoria:

Una de las excursiones imperdibles de Bariloche en la que se visita el tradicional Bosque de Arrayanes. Se accede por lancha o catamarán y la visita dura todo el día. Es ideal para los fanáticos de las caminatas, se destacan las playas, el cerro Bella Vista y los amplios miradores que hay en el camino. Quienes estén alojados en Villa la Angostura pueden acceder a pie por un camino que tiene una extensión de 12 kilómetros.

Puerto Blest:

En la Península de Llao Llao y desde Puerto Pañuelo se puede ir en catamarán hasta Puerto Blest, en una navegación hermosa que recorre las aguas del Lago Nahuel Huapi, pasa por la Isla Centinela donde descansan los restos del Perito Moreno y se arriba a la Cascada de los Cántaros, para finalmente recalar en Puerto Blest, donde se pueden hacer caminatas y conocer el lago Frías.