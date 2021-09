Fernando Ruiz Díaz en Comodoro

Fernando Ruiz Díaz, cantante, compositor, guitarrista, bajista y ahora incursionando con la trompeta nunca se detuvo, ni en la pandemia. Respetando normas y cuidados, y así llegará a Comodoro Rivadavia, donde se presentará el 2 de octubre.

En su presentación hará un repaso por los éxitos de Catupe Machu, Vanthra y versiones de clásicos del rock.

Las tres fechas por nuestra provincia, Trelew, Madryn y Comodoro, son parte de los únicos diez shows que hará en el país en este formato.

Los chubutenses tenemos el privilegio de ser parte de esto. Escuchar en vivo una de las voces más distintivas del rock nacional e internacional.

Fernando encontró en la pandemia las formas para seguir haciendo: tocó para él, compuso, imaginó discos, shows…. Corrigió lo que hizo, volvió a revisarlo, lo cambió y así. También avanzó en un proyecto para poner un local para “customizar” motos y trabajó con su amigo Marcelo Pelleriti para hacer otro vino Vanthra. Al disponer de más tiempo también disfrutó más tiempo de ser padre.

Fernando Ruiz Díaz es curioso por naturaleza. Su instrumento natural es la guitarra, pero le encanta tocar el bajo, algo de percusión, programar y una de sus últimas obsesiones es la trompeta. Un instrumento representativo y fundamental en el jazz, y con una historia más bien lateral en la cultura rock.

En un par de meses sale a la luz el próximo disco de Vanthra Visiones y re-visones que, según FRD, será una suerte de Madera Microship (Catupecu Machu), pero a la Vanthra. Va a ser un disco muy osado, con un tratamiento de sonido muy laburado que articula lo acústico con alguna cosa electrónica.

Catupecu

«Catupecu se había transformado en algo muy grande y con muchas presiones. Decidí empezar de nuevo con Vanthra. Y lo hago a full, no me puedo tomar las cosas a medias. Hoy podría facturar más con Catupecu, pero nunca prioricé eso. Mucha gente no lo entiende, pero yo lo siento así. Vanthra venía agarrando mucha velocidad antes de la pandemia y vamos a retomar ese sendero. Hacer más discos, más shows y probar más cosas nuevas. De eso se trata mi vida», afirmó.

Las entradas anticipadas se adquieren en: Don Jose Hogar desde las 15 hs de lunes a sabados