» Fernández y Arcioni hablaron de ordenamiento general»

José Grazzini, ministro de Gobierno de Chubut, valoró el encuentro ente el presidente Alberto Fernández y el gobernador Mariano Arcioni concretado en la noche de ayer. Afirmó que los temas principales tratados fueron el reperfilamiento de la deuda provincial, el inicio de las clases y el ordenamiento de las cuentas públicas.

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Grazzini sostuvo que “fundamentalmente se habló sobre darle un orden a Chubut en cuanto a acompañar a la provincia en las cuestiones financieras y económicas, en los desequilibrios producidos por la deuda y en ver cómo va avanzando el reperfilamiento y en acomodar las números de la provincia. Ese es el camino a transitar para lograr esa paz social que todos los chubutenses queremos”.

El ministro destacó que “agradecemos mucho el acompañamiento del presidente para que a la provincia le vaya bien, podamos tener un dictado de clase normal y a partir de esta charla podemos definir un montón de temas hacia adelante en cuanto a los avances económicos que tiene la provincia”.

Grazzini explicitó el apoyo nacional en el sector del transporte y explicó que “Nación comenzó a acompañar a Chubut desde este año con 250 millones de pesos para el subsidio del transporte y estamos gestionando más fondos para seguir avanzando en la compensación a las empresas del transporte urbano e interurbano; sin embargo la provincia sigue haciendo un aporte de casi 700 millones de pesos anuales para el sector del transporte y así mantener el costo del boleto accesible para la gente, sumando el programa del TEG para los estudiantes que se van a estudiar fuera de la provincia”.

Cuando se le consultó sobre los atrasos salariales de los empleados públicos y los mecanismos a instrumentar para regularizar esos temas, Grazzini indicó que “estamos trabajando en esos temas y buscando llegar a algunas coincidencias con el sector de los trabajadores para poder lograr acuerdos marco, porque sabemos que esto no se consigue con magia porque por ejemplo del sistema de pago escalonado no vamos a poder salir por un par de meses hasta que concretemos el reperfilamiento”.

Tras valorar el nombramiento de Comodoro Rivadavia como una de las “capitales alternativas” que eligió el presidente Fernández, se adentró en la interna desatada en el oficialismo y manifestó que “fundamentalmente soy un hombre de diálogo y apostar en la búsqueda de diálogos, pero también creo que en estos momentos no alcanza con hacerlo con un solo sector, sino que debemos hacer un acuerdo marco como se hizo a nivel nacional sumando a todos los sectores que tienen una visión nacional y popular, que apuestan por el trabajo y la industria, se han acercado para generar el Frente de Todos”.

Grazzini enfatizó que “El gobierno de Mariano Arcioni es un gobierno inclusivo que le abrió las puertas a todos los sectores y que todavía debe seguir trabajando para ampliar esa gama de todos los sectores”.

Descartando que el tema de la minería haya sido de los epicentros del encuentro entre el presidente y el gobernador, Grazzini enfatizó que “más adelante habrá tiempo para abrir ese debate, pero hoy estamos abocados a resolver el tema de la deuda, el pago a estatales y el inicio de las clases”.