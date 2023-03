Femicidio: Confirmaron el fallo a 17 años de prisión contra Vázquez

Luego que el pasado jueves 2 de marzo se realizara la audiencia de impugnación requerida por la defensa de Mauricio Vázquez ante los jueces de la Sala en lo Penal local, ayer lunes en horas del mediodía el tribunal de Cámara dio a conocer la parte resolutiva del fallo y sus fundamentos sintéticos.

Cabe recordar que en dicha audiencia la defensa solicitó se revoque parcialmente la sentencia de primer grado y se lo absuelva a Vázquez de los delitos por los que fue condenado; y se lo condene a tres años de prisión efectivos. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de primer grado a 17 años de prisión.

Finalmente, la Sala en lo Penal confirmó en todas sus partes la sentencia de primera instancia, tanto en el encuadre legal del hecho, como en la dosis de pena, 17 años de prisión para Vázquez. La parte resolutiva del fallo fue oralizada por Montenovo quien sostuvo que la fiscalía trajo al debate una versión integral de lo que pasó, los hechos comienzan antes de los que fueron materia de acusación, incluso con actuaciones del Juzgado de Familia con tres prohibiciones de acercamiento de Vázquez por conductas agresivas hacia su ex pareja. La fiscalía se planteó hipótesis que luego avaló con prueba. Vázquez salió de su lugar de detención y tuvo un conflicto con su ex pareja por un hijo en común que luego derivaron en los hechos juzgados. Por su parte el imputado negó todo lo que se le atribuía y su defensa hizo críticas parciales.

“Los males anunciados se concretaron con el episodio final”, la tentativa de homicidio agravado, y eso “demuestra que la crítica no tiene asidero”, sostuvieron los jueces de Cámara. El móvil explica la conducta, y el motivo fue el conflicto anterior. En igual sentido agregaron que no aplica el abuso de armas ya que ha quedado probado que el disparo no haya sido disparado en contra de otra persona que no sea la víctima. Haber disparado a corta distancia contra otra persona, y en el lugar al que disparó, es muy posible que pretenda darle muerte, concluyeron. En cuanto a la dosis de pena se justifica la lógica del tribunal. Por todo lo cual confirmaron la decisión de condenar a Vázquez a la pena de 17 años de prisión.

El tribunal de Cámara ante quién se realizó la impugnación estuvo conformado por Martín Montenovo, Daniel Pintos y Leonardo Pitcovsky (éste último por videoconferencia); el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general y Macarena Murua, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de Vázquez fue ejercida por Vanesa Vera y Alejandro Varas de la Defensa Pública.