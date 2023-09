Federovisky: «El calentamiento global no es una cuestión de creencias»

El viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, analizó el tópico «Protección del ambiente», elegido por la ciudadanía para formar parte de los debates presidenciales del 1 y 8 de octubre.

En diálogo con IP Noticias, el funcionario destacó la preocupación de los ciudadanos por el cuidado medioambiental y temas relacionados como el calentamiento global.

Además, Federovisky remarcó que La Libertad Avanza (LLA) intentó vetar del debate los temas referidos a derechos humanos y calentamiento global.

«Cuando los equipos de campaña debatimos cuáles iban a ser los temas que iban a estar integrados al debate, Milei vetó explícitamente las discusiones sobre derechos humanos y la cuestión ambiental», expresó en diálogo con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued para IP Noticias.

En esta línea, el Viceministro agregó: «Finalmente, estos dos temas se agregaron por la votación de la gente. Creo que esto hace reflexionar respecto de cuáles son las verdaderas prioridades que tiene la sociedad. A veces la clase política, y en particular en el caso de Milei, por un negacionismo explícito no logra dimensionar o no logra sintonizar de la manera correcta».

«La cuestión ambiental tiene mucha importancia»

Asimismo, el funcionario criticó la postura del candidato libertario que niega el calentamiento global.

«No podemos discutir si existe o no la ley de la gravedad porque es algo científicamente confirmado hace siglos. Lo mismo pasa con el calentamiento global que Milei niega. No es una cuestión de creencias, sino de hechos que prueban el problema medioambiental que tiene el planeta. Por eso pedimos discutir seriamente estos temas por la importancia actual que tienen y la dimensión ética del cuidado del medioambiente con escenarios complicados como la sequía que vivimos en nuestro país debido al calentamiento global», detalló.