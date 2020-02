FEDERICO Y VIVIANA SE CASAN EN EL SOCIOS FUNDADORES

(Por @FacundoParedes_) Los fanatismos no tienen explicación, más allá de que uno la quiera encontrar. Una pareja pampeana, que vive en Comodoro Rivadavia hace 10 años, dará el sí este sábado en su otra casa, donde pasan horas y horas viendo básquet: el Socios Fundadores.

Viviana Escalante y Federico Pinto se casarán por civil en la cancha principal de Gimnasia y Esgrima, un hecho que sin dudas quedará tanto en la historia de la relación como en la del “Verde”.

La Posta Comodorense Radio habló esta mañana con la esposa para que cuente los detalles de la boda del momento, la cual toda la ciudad del viento se enteró ayer a través de las redes sociales. “Fue una decisión de mi esposo, él me lo propuso. A mí me gusta el básquet, pero no soy fanática. Nosotros somos de Trenel, La Pampa, pero hace 10 años vivimos en Comodoro. Él es el fanático, tiene tatuado el escudo de Gimnasia en el gemelo”, comenzó relatando Viviana.

“La condición del casamiento era que sea en el Socios Fundadores. Obviamente le dije que sí. La idea principal era hacer la fiesta, pero no se puede porque es mucho lío. A él le gusta el básquet desde chico. Lo primero que hizo cuando llegó a Comodoro fue ir a la cancha y, desde entonces, no dejó de ir nunca más, va a todos los partidos de local, hasta tenemos abono”, expresó la esposa a LPR.

Viviana contó que su marido, Federico, inició la gestión el año pasado para asegurarse del permiso y habilitación. “La gente del club es muy copada y nos dijeron que sí, pero en civil. Por eso estamos muy agradecidos. Nos dijeron que es un regalo por la lealtad y el fanatismo de mi marido”, comentó.

El Socios Fundadores es uno de los estadios más vibrantes de La Liga Nacional de Básquet. Los rivales de turno siempre resaltan el calor del público “mensana”, por eso, Viviana abrió la invitación para que el casamiento se viva como los juegos de Gimnasia. “El civil lo tenemos a las 20 horas. Están todos invitados a la tribuna para que alienten. Pedimos unas pelotas de básquet y si nos podían prender el marcador. Hasta Charito está invitado, espero que vaya”, sentenció.