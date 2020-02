Farandulización y banalización de la política

Sin sonrojarse el Gobernador mencionó ante los medios de prensa que sus aliados eran unos miserables, y después por las redes sociales el Intendente de Madryn Gustavo Sastre lo trató de inoperante y una diputada de Trelew le dijo “el miserable sos vos”.

Cuesta hasta transcribir este sainete tragicómico que da cuenta de la pérdida de rumbo de todos en el oficialismo, que parecen protagonistas de un programa televisivo de chismes de la tarde y no de funcionarios con responsabilidades públicas, utilizando los medios masivos y las redes sociales para discutir cuestiones que tienen la obligación política y legal, pero sobretodo ética de hacerlas puertas adentro de Casa de Gobierno

Ajuste del Estado sin rumbo

Nada parece saber hacer bien este Gobierno, porque anuncia una “reestructuración del Estado” cuando es lisa y llanamente un ajuste que intenta dar manotazos de ahogado sobre las espaldas de los chubutenses y los trabajadores estatales con impuestazos y ajuste sin ningún tipo de horizonte claro.

Las cifras de empleados que mencionó Antonena eran las que veníamos diciendo desde el radicalismo desde hace años: de 22 mil a 65 mil empleados desde el 2003 a la fecha. Hoy ellos no tienen la culpa de las malas administraciones y mucho menos los actores del ámbito privado: el congelamiento de sueldos por 180 días y la empresa mixta de pesca se cayeron antes de empezar y el mismo rumbo tiene el “impuesto a la herencia” porque son consecuencias de malas decisiones que tiene el mismo origen: para hablar de diálogo y unidad lo primero que hay que hacer es ejercerlos, y estas medidas fueron sin consultar ni siquiera a los ministros involucrados.

Ajuste político ya

En el anuncio se habló de un ajuste político de “entre un 15 o 20 %” , cuando un mes antes había ampliado con la Ley de Ministerios la planta política, y en paralelo al anuncio de Antonena designado subsecretarios y delegados en diferentes carteras y creado más dependencias de la Oficina Anticorrupción.

No especificar el porcentaje, las dependencias y lugares de decisión a fusionar o eliminar fue de por sí una burla para la ciudadanía y mucho más las acciones a contrapelo de lo dicho, por lo que la medida que seguramente tendrá un alto consenso social será un severo ajuste en la faz política con los números y datos reales y no ese anuncio casi de compromiso del Ministro de Economía.

U$s 1159 millones de Deudas en menos de 6 años

No dejó ningún sector sin deberle algo el Estado chubutense, tanto interna como externamente. Las deudas que claramente comprometieron el futuro de los chubutenses se dieron en gestiones de dirigentes que se dicen justicialistas y en la mayoría de los casos no se utilizaron para el fin solicitado sino para gastos corrientes: el fideicomiso de 2010 de 150 millones de dólares, los Bonos Hidrocarburíferos Bodic 1 y 2 por 220 y 89 millones de dólares en 2013 y 2014 y los Bonos de 2016 Bocade y Bopro de 650 y 50 millones de dólares configuran la espada de Damocles para todos los chubutenses al haber pedido u$s 1159 millones de dólares en menos de seis años, los últimos 700 millones bajo la vicegobernación de Arcioni.

Hechos

Estas deudas hasta el 2026 y las malas administraciones son de por sí la muestra de la ineficiencia en la administración de la cosa pública, pero la falta de diálogo con Ministros, Diputados, Intendentes y toda serie de aliados del gobernador sumado a escenas farandulezcas como las de ayer hacen que cualquier llamado a la unidad o el diálogo sean poco menos que un mal chiste: Gobernador y aliados, “resuelvan para ayer sus diferencias”, achiquen realmente los gastos en la planta política y sinceren sus intenciones y acciones.

No hagan más anuncios, la sociedad espera solo hechos “desde arriba” para salir de esta crisis y no ajustando a los de abajo.