Famosa tiktoker argentina denunció un robo en su casa: «teníamos la plata ahorrada de nuestro terreno»

A través de las redes sociales, la popular tiktoker argentina Kami Franco se mostró desconsolada y llorando tras sufrir un robo en su casa.

Según se pudo conocer, la influencer no estaba en su casa cuando los ladrones ingresaron: «Me entraron a chorear. Todo nos chorearon. No sé qué vamos a hacer, amor. Teníamos la plata ahorrada de nuestro terreno, de nuestra hija, de nuestra familia. No lo puedo creer» expresó Franco.

El suceso tuvo lugar este sábado en horas de la noche.