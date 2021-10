Familiares del ARA San Juan, piden a Juntos por el Cambio que no movilice

Los familiares de tripulantes del Ara San Juan, agrupados en la querella del Dr. Luis Tagliapietra, pidieron publicamente a Juntos por el Cambio que no realice movilización alguna en apoyo al ex presidente Mauricio Macri, que deberá prestar declaración indagatoria en la jornada del jueves.

«En virtud de la convocatoria política que está realizando Juntos por el Cambio por distintos medios , en un supuesto apoyo al ex presidente Mauricio Macri para el jueves próximo a tenor de su citación a declaración indagatoria ante ante juzgado federal de Dolores, les rogamos que por respeto no lo hagan, que respeten a la justicia y a los 44, que no hagan lo que repudiaron de otros ex funcionarios. Los familiares allí estaremos para escuchar lo que tiene para decir, como siempre sin banderas políticas», se expresó

El comunicado finaliza con el reclamo por: «Memoria, verdad y justicia. ARA San Juan presente».