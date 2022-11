Familiares del ARA San Juan molestos con un programa de televisión

Los familiares del ARA San Juan, representados por Luis Tagliapietra, expresaron sus reparos al contenido del programa “Crimen y castigo” de Canal 9 conducido por el periodista Raúl “ Tuny” Kollmann, y se vieron en la “necesidad de aclarar algunas cuestiones que entendemos relevantes.

“Lo primero es que nos llamo mucho la atención fue que el ex ministro Rossi haya desconocido los informes de la propia auditoría general de la Armada y del consejo del arma submarina respecto de las condiciones previas a zarpar del submarino, las que están sobradamente documentadas en el expediente”, indicaron.

En segundo término cuestionaron “la representación gráfica y/o animación 3d que describe lo que le ocurrió al submarino” e indicaron que la misma “es absolutamente falsa, no condice con los restos hallados y solo está basada en el informe de la comisión de investigación designada por el ex ministro de defensa Dr. Oscar Aguad (investigado y presunto responsable), realizada rápidamente y antes de ser hallado el submarino, sin sustento científico ni factico, así como lo fue gran parte de lo dicho en el programa por el Sr. Burzaco, resultando ser opiniones recortadas de la realidad”.

A modo de ejemplo señalaron que “si en inmersión el capitán Fernández tuvo que abrir la válvula eco19 en plena navegación, era porque los cannister de cal soda que absorben co2 estaban vencidos y eran ineficientes, por lo evidentemente el capitán necesitaba equilibrar esos niveles de c02 para lograr que la atmósfera se mantenga respirable. En este sentido, de los 1600 canisters de cal soda que llevaba solo 160 estaban en condiciones, siendo que el resto estaban vencidos así como también los trajes de escape, los chalecos salvavidas y otros elementos de seguridad, habiendo, la propia armada, verificado 33 items fuera de regla condicionando así severamente el estado de navegabilidad del submarino”.

También señalaron que “la sugerencia del Sr. Burzaco de que estaban faltos de experiencia, es una total falta de respeto, porque la mayoría se han entrenado y formado en distintos ámbitos y con experiencia internacional, han navegado en submarinos peruanos, colombianos y brasileños, han hecho ejercicios conjuntos con EEUU y otros países de la OTAN, obteniendo un nivel de adiestramiento óptimo tal como lo dijo el propio Capitán Enrique Balbi, con más de 7000 horas promedio. Más allá de otras numerosas inexactitudes manifestadas en dicho programa dando cuenta de una ineficiente y superficial investigación periodística que haría demasiado extenso este comunicado”.

Finalmente aclararon que “no hay una abogada o un abogado de los familiares. La mayoría de los familiares son querellantes pero algunos otros y otras decidieron no serlo, algunas y algunos de ellos están aquí representados por esta parte y letrado, así como otros están representados por otros abogados y abogadas, siendo que la condición de querellante es individual y que implica velar por los intereses de cada individuo, intereses que pueden o no coincidir con los de otros y que pueden o no estar representados por uno u otro abogado/a por lo que en razón de respetar la autonomía y voluntad de cada familiar, resulta una obviedad el presentar al letrado o letrada tal como resulte ser su condición de representante legal y/o apoderado de fulano/a y mengano/a, con el deber de NO generalizar y sin involucrar a todos y a todas porque justamente puede no representar sus intereses por lo que en general”.

En concreto, pidieron que “ guarden ese respeto y en particular le pedimos con todo respeto al Sr. Kollmann, al canal 9 y a su producción con quienes siempre estuvimos a disposición y quienes cuentan con nuestros contactos para verificar la información hecha pública que guarden el mismo cuidado y respeto por cada familiar, por sentimientos, por sus intereses y por sus necesidades que son individuales y únicas”.