Falleció Sinead O’Connor

«La cantante irlandesa Sinead O’Connor falleció a edad de 56 años», escribió el periódico.

En 1990, O’Connor ganó el prestigioso premio Grammy por el álbum «I Do Not Want What I Haven’T Got», y ese mismo año su canción «Nothing Compares 2 U» fue reconocida como la mejor en Billboard Music Awards. En total, la cantante lanzó 10 álbumes.