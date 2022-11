Falleció Hugo Vázquez, un apasionado docente y hacedor teatral

De manera inesperada, producto de un ataque cardíaco, ayer a los 66 años falleció Hugo Alberto Vázquez, un hombre indispensable para todo lo relacionado con el teatro, tanto en la enseñanza como en la difusión y escenificación.

Hugo fue firme impulsor de la Asociación de Teatro. Como profesor, su tarea fue incesante y así dio Cáteras de Iniciación al teatro, Formación actoral, y desarrollo escénico. También formó elencos para la tercera edad, dio clases y charlas en técnicas vocales, corporales y talleres integrales de radio.

Desde 1990 se dedicó a la dirección teatral, y asi fundó el Grupo de Teatro Joiguen de Rada Tilly, desde donde formó a centenar de actores y actrices, y con quienes presentó innumerables obras.

Vázquez, un apasionado del teatro, estaba preparando con Joiuen la presentación de «Papá querido» de Aida Bortnik con Franco Quiroga, Kari Fernández, Anto Zagaglia y Ramiro Ruiz.

«El era teatro, un apasiondo por el teatro. Soñaba teatro y recorría la provincia y el país en esa difusión. Fue el impulsor de la Asociación de Teatro para trabajar la difusión y Cultura e insertándola a la comunidad. No se quedó quieto ni en el último minuto. Ayer a la tarde tuvo reuniones y trabajó mucho….De golpe se sintió mal y se me fue. Tenía muchos sueños por concretar. Ojalá su grupo lo haga. No tengo dudas que el desde arriba los siga guiando y este feliz con lo que sembró», señaló entre llantos y con el corazón partido, su compañera de vida, la gran locutora Alejandra Coronel.

Alejandra, junto a las hijas e hijo de Hugo: Julieta, Débora, Camila y Gabriel, y sus actores lo despedirán hoy en la sala de la SCPL de Yrigoyen 361 de 16 a 18 hs